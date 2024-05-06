Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, – ОВА

Вночі 6 квітня росіяни атакували Сумську область, внаслідок чого у деяких регіонах зникло світло. Як з'ясувалося, ворог завдав чергового удару по енергетиці нашої держави.

Раніше повідомлялося про вибухи у Сумській області. Кореспонденти Суспільного зазначали, що у деяких районах міста Суми зникло енергопостачання. Зокрема, немає світла у Лебедині, Білопіллі та Охтирці.

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Окупанти вкотре завдали удару по енергетиці

У Сумській обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про те, що у ніч проти 6 квітня російські загарбники завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах вищезгаданого регіону.

На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються,

– йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що згодом буде оприлюднено деталі стосовно цієї ситуації. У Сумській ОВА закликали зберігати спокій та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тобто у разі оголошення ракетної небезпеки негайно спуститися до укриття.

Що цьому передувало

Пізно ввечері 5 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумської області. Через кілька хвилин з'явилася інформація про рух дрона-камікадзе типу "Шахед" через вищезгаданий регіон у південно-західному напрямку.

Зазначалося, що внаслідок удару російських загарбників, за даними Суспільного, у деяких районах міста Суми зникло енергопостачання. Зокрема, немає світла у Лебедині, Білопіллі та Охтирці. Також відомо, що ворожа атака спричинила часткову відсутність водопостачання.