Ворог завдав авіаударів на Сєвєродонецькому напрямку: бої за місто тривають

Росіяни атакували авіацією позиції наших захисників на Сєвєродонецькому напрямку. Там продовжуються важкі бої.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 22 червня. Там доповіли про становище на фронті станом на 18 годину.

Зауважте Через значні втрати наступ росіян загальмувався на всіх напрямках, крім Сєвєродонецька, – ISW

Авіаударів завдали у районах кількох населених пунктів:

Верхньокам'янка;

Сиротине;

Сєвєродонецьк.

Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк,

– підсумували в генштабі.

Також напередодні ворог завдав авіаційних ударів на Бахмутському напрямку. А саме у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина. Також на цьому напрямку завдавали авіаційно-ракетних ударів.