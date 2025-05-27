Росія вдарила КАБом по цивільному об'єкту в Охтирській громаді: є поранені, зокрема неповнолітня

Російські війська атакували Охтирську громаду у Сумській області. Відомо, що є поранені цивільні.

Пошкоджені також автівки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Що відомо про авіаудар Росії по Сумщині

Окупанти вдарили авіацією по Охтирській громаді на Сумщині об 11:20. Попередньо, був застосований КАБ.

Спочатку у Сумській ОВА повідомили про поранених цивільних. Згодом у прокуратурі уточнили, що серед них є неповнолітня.

Це 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та їхня 17-річна донька, які їхали в транспортному засобі.

Розпочато слідство, фіксуються інші наслідки обстрілу.

Додамо, що наразі 4 села у Сумській області перебувають під контролем Росії. Це Новеньке й Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка й Журавка Хотінської громади.

Нагадаємо, вночі 25 травня вдарили по місту Конотоп. Мер міста Артем Семеніхін назвав цю атаку наймасштабнішою за часів Другої світової війни. Зруйновано "і так зруйнований" обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Подекуди виникли проблеми з електропостачанням. За словами мера, знищено навіть дерева, що росли на території.