Ворог завдав удару по лікарні в Оріховому: хотів добити поранених і вбити лікарів

Вчора, 7 травня, російські окупанти обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області. На щастя, ніхто не постраждав.

За словами речника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Ареф'єва, обстріл стався 7 травня приблизно о 21:00.

Цілилися в медиків та поранених

Іван Ареф'єв наголошує, що окупанти хотіли вбити місцевих лікарів та поранених, які перебували в лікарні. Але їм нічого не вдалося.

За попередньою інформацією, на момент обстрілу в лікарні нікого не було.

Зараз спеціалісти намагаються відновити корпуси Оріхівської лікарні, які вціліли після обстрілу.