Ворог завдає ракетно-бомбові удари по мирних і займається мародерством, – Генштаб

15 березня 2022 , 19:35
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти ігнорують норми Міжнародного гуманітарного права. Ворог обстрілює мирне населення України та займається мародерством.

У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти завдають ракетно-бомбових ударів. На своєму шляху ворог знищує все.

До речі Наступальна операція проти України триває: противника зупинили, він має втрати

Окупанти б'ють по:

  • об'єктах критичної інфраструктури України;
  • мирному населенню;
  • житлових кварталах;
  • школах;
  • дитячих садках.

Окрім того, в Генштабі фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках. Російські військові займаються пограбування місцевого населення та мародерством.

Це важливо – Окупанти випустили вже щонайменше 900 ракет по Україні: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема