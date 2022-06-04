Ворог зазнав серйозних втрат, – командир ОТУ "Північ" пригадав перші удари росіян

Перед початком повномасштабної війни з Росією українські військові вважали, що окупанти розпочнуть активні бойові дії з території тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей і вестимуть їх на Сході.

Перший удар ворога був невдалим

Про це розповів бригадний генерал, командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитро Красильников.

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За його словами, в Україні сподівалися, що російські сили складатимуться з підрозділів незаконних збройних формувань квазіреспублік ДНР та ЛНР, основної частини відряджених, добровольців, найманців, яких дещо розбавлять регулярними військами. А наступ відбуватиметься за підтримки реактивних систем залпового вогню віддаленої дії та авіації.

Але все ж ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах та лініях не дійде. Сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого,

– сказав Красильников.

Завдяки цьому українські сили перебували в тонусі, військові частини та підрозділи були на бойових позиціях, а артилерія – в районах очікування.

Красильников пригадав, що перший удар прийшовся по районах відведення, які були заздалегідь всім знайомі, і виявився невдалим для противника. Українські захисники не лише зберегли нашу основну бойову могутність та спроможності щодо вогневого ураження противника, а й завдали йому серйозних втрат у ході подальших дій.

Також бригадний генерал зауважив, що першочергово вони вели бойове зіткнення з підрозділами незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Іноді даним частинам було важче протистояти, аніж регулярним військам Росії. Красильников пов'язує це з тим, що бойовики квазіреспублік більше розуміють наміри ЗСУ, а через це готувалися до битви ретельніше.

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Вранці 4 червня російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по Сумщині. Ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованих ракет. Від вибухів постраждали прикордонні райони області.

Близько 5 ранку 3 червня ворог здійснив масовий обстріл території на межі Чернігівської та Сумської областей. Росіяни стріляли реактивними системами залпового вогню та мінометами з кількох напрямків. Загалом від окупантів прилетіло орієнтовно 100 ракет та мін.

Разом з тим, загарбники укріплюють свої позиції біля кордону з Сумщиною та Чернігівщиною та здійснюють переміщення військ. Однак такого угруповання, яке могло б повторно здійснити вторгнення в Україну в цих напрямках, не фіксують.

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