Ворог зазнав значних втрат біля Великої Комишувахи і відійшов
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Так, російські загарбники вже зазнали значних втрат біля Великої Комишувахи. Після цього вони вирішили відійти.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 19 травня. Зокрема відомство зазначає, що окупанти не полишають спроб покращити своє тактичне положення. Але зазнають лише чималих втрат.
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Окупанти відійшли на позиції, які займали раніше
У Генштабі зазначають, що російські загарбники прагнуть покращити своє становище у бою. Для цього вони використовують артилерію. Зокрема, проводячи бої у районі Великої Комишувахи.
Але наші ЗСУ дали окупантам добряче понюхати пороху. Тож вони не лише зазнали чималих втрат. Російським військовим довелося ще й відійти. Причому на ті позиції, які вони займали раніше.
Ситуація на фронті: коротко про головне
- Сіверський напрямок. Окупанти займаються обладнанням вогневих позицій, а також фортифікаційних споруд. Усе це роблять у прикордонних районах Брянської, а також Курської областей. Також продовжують з мінометів й артилерії гатити по Чернігівщині та Сумщині.
- Харківський напрямок. Тут російські загарбники намагаються утримати позиції, які захопили раніше. Також вони не полишають спроб проводити контратаки.
- Лиманський напрямок. Загарбники атакують цивільну інфраструктуру, завдають ракетних ударів. Крім того, вони прагнуть відновити вплив на позиціях, які займали раніше.
- Сєвєродонецький напрямок. На ньому окупанти намагалися штурмувати Устинівку. Але нічого в них не вдалося.
- Бахмутський напрямок. Тут російські військові йдуть у наступ, щоб покращити своє положення на полі бою. Прагнення штурмувати Золоте-4 успіхом для них не увінчалося.
- Авдіївський напрямок. Тут теж окупанти зазнали чималих втрат, а також відступили. Сталося це після того, як вони спробували провести наступ на район населеного пункту Юр'ївка. Штурм Новокалинового та Первомайського також не приніс жодних результатів.
- Новопавлівський і Запорізький напрямки. На них не спостерігалися активні бойові дії з боку окупантів. Натомість з артилерії та мінометів вони гатили по Гуляйпільську, Новоданилівці, Малинівці та Гуляйполю.
- Південнобузький напрямок. Тут теж минулося без активних бойових дій. Водночас російські загарбники намагаються закріпитися на тих позиціях, які вони зайняли.
Водночас окупанти продовжують зазнавати чималих втрат на полі бою. З кожним днем кількість "двохсотих" лише зростає.
Актуальні втрати ворога
Від початку повномасштабної війни українські військові знищили 28 300 російських окупантів. І ця цифра зростає з кожним днем.
Також на брухт перетворили 1251 танк, 3043 бойові броньовані машини, 586 артилерійських систем, а також 199 РСЗВ. Вдалося знищити ще й 202 літаки, 167 гелікоптерів, 441 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 102 крилаті ракети, а також 13 катерів.
Водночас варто розуміти, що і живої сили, і небезпечного залізяччя у Росії все ще багато. Тож цілком і повністю недооцінювати ворога не варто. Водночас слід пишатися нашими військовими, адже кожен знищений окупант, а також бойова машина наближають нашу країну до перемоги на один день!
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