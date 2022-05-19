Ворог зазнав значних втрат біля Великої Комишувахи і відійшов

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Так, російські загарбники вже зазнали значних втрат біля Великої Комишувахи. Після цього вони вирішили відійти.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 19 травня. Зокрема відомство зазначає, що окупанти не полишають спроб покращити своє тактичне положення. Але зазнають лише чималих втрат.

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Окупанти відійшли на позиції, які займали раніше

У Генштабі зазначають, що російські загарбники прагнуть покращити своє становище у бою. Для цього вони використовують артилерію. Зокрема, проводячи бої у районі Великої Комишувахи.

Але наші ЗСУ дали окупантам добряче понюхати пороху. Тож вони не лише зазнали чималих втрат. Російським військовим довелося ще й відійти. Причому на ті позиції, які вони займали раніше.

Ситуація на фронті: коротко про головне

Сіверський напрямок. Окупанти займаються обладнанням вогневих позицій, а також фортифікаційних споруд. Усе це роблять у прикордонних районах Брянської, а також Курської областей. Також продовжують з мінометів й артилерії гатити по Чернігівщині та Сумщині.

Окупанти займаються обладнанням вогневих позицій, а також фортифікаційних споруд. Усе це роблять у прикордонних районах Брянської, а також Курської областей. Також продовжують з мінометів й артилерії гатити по Чернігівщині та Сумщині. Харківський напрямок. Тут російські загарбники намагаються утримати позиції, які захопили раніше. Також вони не полишають спроб проводити контратаки.

Тут російські загарбники намагаються утримати позиції, які захопили раніше. Також вони не полишають спроб проводити контратаки. Лиманський напрямок. Загарбники атакують цивільну інфраструктуру, завдають ракетних ударів. Крім того, вони прагнуть відновити вплив на позиціях, які займали раніше.

Загарбники атакують цивільну інфраструктуру, завдають ракетних ударів. Крім того, вони прагнуть відновити вплив на позиціях, які займали раніше. Сєвєродонецький напрямок. На ньому окупанти намагалися штурмувати Устинівку. Але нічого в них не вдалося.

На ньому окупанти намагалися штурмувати Устинівку. Але нічого в них не вдалося. Бахмутський напрямок. Тут російські військові йдуть у наступ, щоб покращити своє положення на полі бою. Прагнення штурмувати Золоте-4 успіхом для них не увінчалося.

Тут російські військові йдуть у наступ, щоб покращити своє положення на полі бою. Прагнення штурмувати Золоте-4 успіхом для них не увінчалося. Авдіївський напрямок. Тут теж окупанти зазнали чималих втрат, а також відступили. Сталося це після того, як вони спробували провести наступ на район населеного пункту Юр'ївка. Штурм Новокалинового та Первомайського також не приніс жодних результатів.

Тут теж окупанти зазнали чималих втрат, а також відступили. Сталося це після того, як вони спробували провести наступ на район населеного пункту Юр'ївка. Штурм Новокалинового та Первомайського також не приніс жодних результатів. Новопавлівський і Запорізький напрямки. На них не спостерігалися активні бойові дії з боку окупантів. Натомість з артилерії та мінометів вони гатили по Гуляйпільську, Новоданилівці, Малинівці та Гуляйполю.

На них не спостерігалися активні бойові дії з боку окупантів. Натомість з артилерії та мінометів вони гатили по Гуляйпільську, Новоданилівці, Малинівці та Гуляйполю. Південнобузький напрямок. Тут теж минулося без активних бойових дій. Водночас російські загарбники намагаються закріпитися на тих позиціях, які вони зайняли.

Водночас окупанти продовжують зазнавати чималих втрат на полі бою. З кожним днем кількість "двохсотих" лише зростає.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабної війни українські військові знищили 28 300 російських окупантів. І ця цифра зростає з кожним днем.

Також на брухт перетворили 1251 танк, 3043 бойові броньовані машини, 586 артилерійських систем, а також 199 РСЗВ. Вдалося знищити ще й 202 літаки, 167 гелікоптерів, 441 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 102 крилаті ракети, а також 13 катерів.

Водночас варто розуміти, що і живої сили, і небезпечного залізяччя у Росії все ще багато. Тож цілком і повністю недооцінювати ворога не варто. Водночас слід пишатися нашими військовими, адже кожен знищений окупант, а також бойова машина наближають нашу країну до перемоги на один день!

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