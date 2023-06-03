Ворог продовжує зазнавати втрат, – Сирський побував під Бахмутом та розповів про ситуацію

3 червня 2023, 09:35
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Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побував на Бахмутському напрямку та відвідав позиції наших захисників. Генерал-полковник наголосив, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат.

Крім того, Сирський зазначив, що в рамках поїздки він продовжив роботу з нашими воїнами на передовій. Разом з командирами спланували подальші дії.

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Головний акцент – на людях

Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст. Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях,
– розповів Сирський.

На передових позиціях генерал-полковник також вручив нашим захисникам цінні подарунки та відзнаки. Окрім того, він наголосив, що ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

Сирський відвідав позиції воїнів на Бахмутському напрямку / Фото з телеграму Сирського

Свіжі втрати Росії

Протягом минулої доби наші оборонці знищили ще 560 російських загарбників. Загальна кількість вбитих окупантів в Україні сягає 209 470 осіб.

Крім того, ворог масово втрачає свою техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:

  • танків – 3829 (+10),
  • бойових броньованих машин – 7502 (+12),
  • артилерійських систем – 3533 (+32),
  • РСЗВ – 582 (+7),
  • засоби ППО – 342 (+7),
  • літаків – 313 (+0),
  • гелікоптерів – 298 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
  • крилатих ракет – 1132 (+15),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22),
  • спеціальної техніки – 475 (+10).
Автор: Анна Романюк