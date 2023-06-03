Ворог продовжує зазнавати втрат, – Сирський побував під Бахмутом та розповів про ситуацію
Джерело:Олександр Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побував на Бахмутському напрямку та відвідав позиції наших захисників. Генерал-полковник наголосив, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат.
Крім того, Сирський зазначив, що в рамках поїздки він продовжив роботу з нашими воїнами на передовій. Разом з командирами спланували подальші дії.
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Головний акцент – на людях
Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст. Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях,
– розповів Сирський.
На передових позиціях генерал-полковник також вручив нашим захисникам цінні подарунки та відзнаки. Окрім того, він наголосив, що ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.
Сирський відвідав позиції воїнів на Бахмутському напрямку / Фото з телеграму Сирського
Свіжі втрати Росії
Протягом минулої доби наші оборонці знищили ще 560 російських загарбників. Загальна кількість вбитих окупантів в Україні сягає 209 470 осіб.
Крім того, ворог масово втрачає свою техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:
- танків – 3829 (+10),
- бойових броньованих машин – 7502 (+12),
- артилерійських систем – 3533 (+32),
- РСЗВ – 582 (+7),
- засоби ППО – 342 (+7),
- літаків – 313 (+0),
- гелікоптерів – 298 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
- крилатих ракет – 1132 (+15),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22),
- спеціальної техніки – 475 (+10).