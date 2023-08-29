Ворог зазнає втрат: військовий ЗСУ про зміну тактики окупантами на Куп’янському напрямку

Останні тижні найважча ситуація на фронті склалася на Куп'янському напрямку. Ворог намагається вчиняти ударно-штурмові дії на цій ділянці, щоб виявити найслабшу протидію.

Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, наголосивши, що всі намагання окупантів тиснути на Сили оборони на Куп'янському напрямку не приносять йому суттєвих тактичних успіхів.

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Штурмові групи – видатковий матеріал

Українські захисники продовжують проводити ефективні оборонні дії, а також значно нищити ударно-штурмовий потенціал противника.

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Окупанти завдяки своїм засобам повітряної розвідки визначають квадрати зосередження українських сил. Потім вони достатньо потужно працюють по тому місцю артилерією. Після чого заходять їхні піхотні підрозділи – противник переважно не прикриває їх своєю броньованої технікою.

Групи заходять в пішому порядку. На коротких відтинках можуть пройти спочатку 20 людей, які ліквідуються, потім ще 20 і ще 20. Для окупантів їхній особовий склад – це видатковий матеріал,

– підкреслив командир роти 92 ОМБр.

Деякі штурмові групи, за його словами, противник використовує виключно для того, щоб з'ясувати, де розташована українська вогнева позиція, до прикладу, кулемет.

"Вони відсилають 5 осіб, кулемет спрацьовує, і тоді противник намагається вразити нашу вогневу позицію артилерійським засобом", – пояснив військовий ЗСУ.

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Злагоджений механізм

Коли росіяни зазнали невдачі при застосуванні такої тактики, адже їхнім штурмовим групам не вдалося досягти суттєвих здобутків, вони почали активно використовувати броньовану техніку для підвозу особового складу до передньої лінії.

Внаслідок цього ворог за короткий відтинок часу втратив 6 танків, 2 БМП та 2 броньовані евакуаційні машини. Саме тому окупанти намагаються працювати зі своєї броньованої техніки з закритих вогневих позицій, щоб не підставляти її під удари Сил оборони,

– відзначив Федоренко.

Українські бригади на цій ділянці фронту працюють потужно та злагоджено. Розвідувальний засіб може здійснюватись однією бригадою, ударний засіб – другою, а артилерійський – третьою.

"Цей злагоджений механізм роботи дає можливість знаходити противника, своєчасно завдавати ураження і знищувати його, достатньо часто, ще в районі зосередження", – зауважив Юрій Федоренко.

Що відбувається на Куп'янському напрямку