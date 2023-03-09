Ворог здійснив 81 пуск: Повітряні сили збили 34 ракети та 4 безпілотники

9 березня 2023, 09:06
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Джерело:

Валерій Залужний

Вночі та зранку 9 березня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Було здійснено 81 пуск ракет різного базування.

Ворог запустив ракети Х-101, Х-59, "Кинджали" та інші. Українські сили ППО спрацювали на відмінно та збили багато російських цілей.

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Скільки ракет запустили по Україні

Так, окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування:

  • 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
  • 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

ППО спрацювала на відмінно

Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.

Зверніть увагу!

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

 
Знищені повітряні цілі / статистика Валерія Залужного

Масована ракетна атака України 9 березня: що відомо

  • На Харківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо, по області було зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є двоє постраждалих. У Харкові є влучання в цивільний об'єкт.

  • Наталія Гуменюк повідомила про влучання в об’єкти інфраструктури на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині і Криворіжжі.

  • Також окупанти цієї ночі атакували 3 ДТЕК. Попередньо, обійшлось без постраждалих. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

  • У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Зараз там розбирають завали, під якими можуть бути ще люди.

  • Станом на 9:20 ранку відомо, що кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п'яти.

  • Через нічну атаку в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення.

  • Окрім цього, ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства.

  • У Голосіївському районі Києва є влучання в об’єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували. Наразі за допомогою звернулися 3 людей.

Автор: Софія Ковнір