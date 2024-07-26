Ворог здійснив атаку на енергооб'єкти Укренерго в Житомирській та Чернігівській областях

Вночі 26 липня російські окупаційні війська здійснили атаку на енергооб'єкти Укренерго. В компанії розповіли про наслідки.

Вночі 26 липня загарбники завдали ударів по енергооб'єктах Укренерго у 2 областях України. Зранку в компанії розповіли детальніше про ситуацію.

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Росія атакувала енергооб'єкти Укренерго

Російські війська атакували безпілотниками енергетичні об'єкти Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях у ніч проти 26 липня.

Внаслідок атак було знеструмлено побутових та промислових споживачів у окремих районах Житомирщини. В компанії повідомили, що станом на ранок вдалося відновити енергоживлення більшості споживачів. Там додали, що ремонтні роботи тривають.

Додамо, що в Житомирській ОВА розповіли, що цієї ночі під час повітряної тривоги відбулась чергова масована атака БпЛА типу "Шахед" території Житомирської області. Там вказали, що силами ППО велась активна антидронова робота.

На жаль уламками БпЛА пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та енергетики. Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків. Жертв серед цивільного населення немає,

– ідеться в повідомленні.