Ворог здійснив повітряну атаку на Запоріжжя: що відомо про наслідки

Запоріжжя зазнало удару ворога вночі 29 червня. Влада пише про ракетний обстріл.

Запорізька ОВА повідомила про наслідки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про наслідки атаки з повітря ворога на Запоріжжя

Повітряна тривога тривала у Запорізькій області з 21:15 минулої доби, 28 червня. Уночі 29 числа в області фіксували ударні БпЛА ворога. А близько 3 ранку стало відомо і про ракетну атаку.

У цей час тривога тривала в усіх областях через масовану комбіновану атаку. Росія застосувала дрони, балістику, крилаті ракети та інші засоби.

Стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджене виробниче приміщення підприємства, пише керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Попередньо, люди не постраждали.

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