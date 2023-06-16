Ворог здійснив запуск "Калібрів": по всій Україні – тривога, на Київщині працює ППО

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Ворог випустив з акваторії Чорного моря крилаті ракети "Калібр". Через це у низці регіонів країни – повітряна тривога.

Близько 10:47 карта повітряних тривог почала активно "червоніти". Невдовзі стало відомо про реальну загрозу з акваторії Чорного моря. Саме тому мешканців закликали перейти до укриттів, адже ворог запустив "Калібри".

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Що відомо про загрозу з неба

11:40 у Повітряних силах написали: "Київ та область в укриття. Балістика". 11:38 Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у столиці у Подільському районі. Він зазначив, що на Київ продовжують летіти ракети. 11:36 Карта повітряних тривог "почервоніла" повністю. Сирени чути у Чернігівській і Сумській областях. 11:32 Повітряні сили зробили чергове попередження. Написали: "Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід". Тієї ж хвилини ЗМІ написали, що у Києві пролунали вибухи. 11:31 Сирени попередили про загрозу мешканців Запорізької, Харківської та Донецької областей. 11:29 Monitor попереджає про загрозу для Хмельниччини та Тернопільщини. 11:26 карта повітряних тривог продовжує червоніти. Сирени увімкнули на Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині. А через кілька хвилин ще й на Івано-Франківщині та Закарпатті. Роботу ППО в Київській областіТам об 11:22 написали: "В області, на підступах до Києва працює ППО". 11:19 Сирени почали лунати і для мешканців Житомирської області.Наголошуємо на важливості перебування в укриттях доти, поки не буде відбою повітряної тривоги. 11:20 Надійшло повідомлення від глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Він написав, що пролунали вибухи в обласному центрі. 11:14 Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей уважно ставитися до тривог. Уже через хвилину ЗМІ повідомили, щоБудь ласка, не підходьте до вікон і дотримуйтеся бодай правила двох стін. У ЗМІ також повідомили, що на Сумщині лунають вибухи. Перед тим попереджали про можливий артилерійський обстріл. 11:11 Моніторинговий канал Monitor пише, що ракети типу "Калібр"нашої держави. Загроза наразі зберігається там, де лунають сирени. Варте уваги! Дуже символічно, що зараз у Києві перебуває президент ПАР. І, як слушно зауважив активіст Сергій Стерненко: "Оце якраз росіяни ракетами вирішили зустріти його "мирну ініціативу". 11:09 Про загрозу з неба повідомили мешканців Хмельницької та Чернівецької областей. 11:06 у Повітряних силах з'явилося нове повідомлення. Написали: "Декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!". Глава Черкаської ОВА звернувся до мешканців області. Він наголосив, що в регіоні – підвищена небезпека! 11:00 повітряну тривогу оголосили у Полтавській області. А вже о 11:05 – в Одеській області. Через хвилину сирени лунали у Києві та Київській області. 10:51 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували10:47 сирени почали вити уа потім –а такожЗа 10 хвилин до цього повітряну тривогу оголошували для мешканців