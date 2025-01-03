Ворог жорстоко атакував Слов’янськ: серед постраждалих дворічна дитина

У п'ятницю, 3 січня, російська армія завдала удару по приватному сектору міста Слов’янськ на Донеччині. За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранення отримало четверо мирних жителів.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, переломи й забійну рану голови. Про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає 24 Канал.

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Росіяни обстріляли Слов'янськ

У населеному пункті пошкоджено та частково зруйновано 14 домоволодінь. Серед постраждалих – мати та дворічний хлопчик.

Тип використаної зброї та остаточна кількість потерпілих наразі уточнюються. За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування.

Прокурори вживають усі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії.

До слова, у зв'язку із загостренням безпекової ситуації 30 листопада 2024 року на території Слов’янської міської територіальної громади ввели надзвичайні обмеження. Бойові дії тоді точилися за 25 кілометрів від міста.

Росіяни активізували наступ на Сіверському та Лиманському напрямках, прагнучи створити новий плацдарм для весняно-літньої кампанії. Під загрозою опинилася Слов'янсько-Краматорська міська агломерація – одна з найбільших на Донеччині. Ситуація залишається вкрай небезпечною. Вирішальним фактором у цьому протистоянні можуть стати ресурси – важкопіхотне озброєння українських військ.