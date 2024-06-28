Окупанти обстрілюють Харків. Вранці у місті чули вибухи.

Противник вкотре здійснює повітряний терор проти харків'ян.

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Вибухи у Харкові

Близько 9:22 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині. Вже за хвилин вісім у місті лунали вибухи.

Слід зауважити, що обстріли Харкова не припиняються. Крім того, ворог цинічно "випробовує" на цивільних свою нову зброю. Лише вчора Росія вдень атакувала місто новими ФАБами.

За даними слідства, близько 15:00 окупанти завдали авіаудари по Київському району. Пошкоджено приватні будинки, корпуси і гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС. Постраждали пʼять людей.

Встановлено, що російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК. Попередньо, атаки були здійснені з Майського Бєлгородської області.

Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. У будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик, він, на щастя, не постраждав.

: ФАБ-500 з модулем планерування та корекції вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше.