Ворог знову атакував Одесу й Миколаїв ракетами та дронами: тривога була у багатьох областях

Російські окупанти у ніч на 20 липня знову намагалися атакувати Одесу. Ворог запустив ракети та дрони-камікадзе.

Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Окрім того, людям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Зокрема, про загрозу з неба сповіщають Повітряні сили.

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