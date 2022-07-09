Зенітники збили 3 ворожі безпілотники, зокрема 2 збив офіцер у свій день народження

Запаси безпілотників у ворога невпинно зменшуються. Його спроби повітряної розвідки завдяки майстерності наших героїв часто закінчуються провалом.

Російські окупанти не припиняють спроб ведення повітряної розвідки за допомогою своїх безпілотників. Зібрати корисні дані їм вдається вкрай рідко.

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Знищення російських безпілотників як подарунок на День народження

У повітряному командуванні "Центр" повідомили про те, що нашим героям вдалося знищити три ворожі безпілотники. Один зенітний ракетний полк збили вчора, ще два – сьогодні.

Цікаво, що сьогоднішнє "приземлення" ворожих БПЛА здійснив офіцер зенітного ракетного полку, який святкує День народження і лише цього року закінчив ВВНЗ. Воїн не лише швидко адаптувався у полку, а й зробив собі гарний подарунок на уродини.

Знищення БПЛА росіян: відео

Війна росії з Україною: останні події

росіяни вже давно втратили рештки здорового глузду, але їхні заяви продовжують дивувати. Зокрема, вони почали лякати Україну та світ тим, що якщо їх визнають державою-спонсором тероризму, то вони впродовж трьох днів завдадуть потужного ракетно-бомбового удару по Україні та знищать усі великі міста. Зрозуміло, що в черговий хворий блеф окупантів вже ніхто не вірить.

Мешканцям Херсонщини потрібно готуватися до контрнаступу ЗСУ. За можливості їм необхідно покинути регіон, або знайти укриття, облаштувати його та готуватись до активних боїв.

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