Ворог зробить все, щоб зайти до Києва, а ми – щоб його відбити, – глава Київської ОВА

Збройні Сили України зупинили російських окупантів під Києвом. Однак ворог продовжує шукати шляхи для наступу та збирає резерви.

Про це повідомив глава Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Павлюк.

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Щоб максимально не допустити російських військ до Києва, ми будуємо по районах області на основних магістралях і перехрестях, ще один рубіж для того, щоб максимально сприяти нашим військам виконати свої завдання та мати стійкість оборони,

– сказав генерал-лейтенант.

Очільник ОВА зауважив, що ЗСУ своїми діями постійно сковують ворога та проводять наступальні операції. Останнім часом на київському напрямку зберігається паритет. За даними військових, росіяни чекають резерви.

"Київ – дуже велика проблема для противника, він зробить все, щоб сюди зайти", – вказав Олександр Павлюк. Водночас Збройні Сили України зроблять усе, щоб відбити російських окупантів від української столиці.

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