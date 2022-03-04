Ворог зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока
Джерело:фейсбук Генеральний штаб ЗСУ
Закінчилась восьма доба протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню За цей час окупаційні війська зазнали суттєвих втрат та як наслідок – почали відтерміновувати вторгнення в окремі регіони України.
Про це йдеться в оперативному зведені Генерального штабу Збройних Сил України, станом північ 3 березня, повідомляє 24 канал.
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Ворог зволікає із висадкою
Генштаб Збройних Сил України наголосив, що російські окупанти прагнуть відтягнути частину сил тамтешніх захисників.
Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока, проводячи демонстраційні дії з метою відтягування частини сил Українських захисників на зазначений напрямок,
– йдеться у повідомлені.
Раніше Олексій Арестович зазначив, що Одеса тримається і готова зустрічати ворога у повній бойовій готовності. Водночас колишній представник президента України в Криму Борис Бабін наголосив, що росіяни можуть захопити цивільні судна, аби під їхнім прикриттям зайти в Одесу.
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