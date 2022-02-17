Ворога повинна зустрічати вся 40-мільйонна країна, – Галушкін

Закон "Про основи національного спротиву" набув чинності в Україні з 1 січня. Це мало вплинути на сприйняття українців, що треба разом захищати державу.

Таке завдання перед собою ставив й головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. Про це він розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи".

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Галушкін про завдання тероборони

За його словами, закон "Про основи національного спротиву" є тим документом, що говорить про всеохоплюючий спротив, який повинен бути в країні.

Вважаю, що ворога повинні зустрічати не Збройні сили України та інші сили безпеки та оборони, а вся 40-мільйонна країна,

– наголосив Галушкін.

Як підкреслив військовий, одне з головних завдань, яке перед ним поставив Володимир Зеленський – це те, що Сили тероборони повинні дуже швидко набути своїх спроможностей.

Галушкіна призначили командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України 1 січня 2022 року.

Повне інтерв'ю з Юрієм Галушкіним у програмі "Перші особи": дивіться відео

Закон про національний спротив: що треба знати