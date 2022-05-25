У ворога є перевага, – Арестович про найголовнішу небезпеку на Луганщині

Ситуація на Луганському напрямку вкрай напружена та непроста. Наші бійці там перебувають уже 90 днів та доволі втомлені, натомість російські окупанти постійно перекидають туди нову живу силу.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він також додав, що ситуація для наших військ на Луганському напрямку є доволі непростою.

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Єдине, можу точно запевнити що військово-політичне керівництво дуже добре це розуміє і ніхто не хоче допустити другий Маріуполь, тому вживає всі необхідні заходи у цьому районі, додає Арестович.

Також ворог активізувався трохи північніше Авдіївки, там ворог трохи просунувся – зробили невеликий "виступ" у наш бік. Там тривають важкі бої і попри це все, окупанти наступали від Ізюму у напрямку Слов'янська, але їх також зупинили вчора, після кількох невдалих атак,

– повідомляє радник голови ОП.