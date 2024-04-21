У ворога з'явилося власне угруповання військ "Сєвєр": які області воно охоплює

Окупанти створили нове угруповання військ "Сєвєр". Воно виникло на базі колишнього угрупування прикриття кордону, а саме угрупування військ "Брянськ", "Курськ" та "Бєлгород".

Спікер Оперативного командування "Північ" Вадим Мисник розповів в ефірі телемарафону, що росіяни у районі прикордоння постійно здійснюють ротацію. Зокрема, наша розвідка повідомляє, що частини росіян відбувають та прибувають, пише 24 Канал.

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Як діє нове угруповання ворога "Сєвєр"

Вадим Мисник розповів, що в окупантів відбувається активний рух. Зокрема, зафіксований рух артилерійських та мотопіхотних частин.

Ми знаємо, що ворог на Білгородщині, Брянщині та Курщині створив угруповання "Північ", як вони кажуть – "Сєвєр". Тобто там залучається ленінградський військовий округ. Далі ми спостерігаємо можливе накопичення військ ворога,

– заявив речник Оперативного командування "Північ".

За його даними, якщо окупанти захочуть більш активно діяти, або намагатимуться просуватись на нашу територію, то має бути підвіз техніки, паливних матеріалів, боєприпасів.

"Це процес, який зараз в цих умовах практично неможливо приховати від наших розвідників", – пояснив речник.

Що відомо про нове угруповання військ "Сєвєр"

Російське міноборони вперше згадало про угруповання військ "Сєвєр" 14 квітня 2024 року. За даними окупантів, воно діє на Бєлгородському напрямку.

"Інформаційний спротив" повідомив, що цим угрупованнями керує генерал-полковник Алєксандр Лапін. Діють вони в межах Брянської, Курської, Бєлгородської областей Росії.

До угруповання військ "Сєвєр" передали 11-й армійський корпус без 7-го окремого мотострілецького полку та 138 окрему мотострілецьку бригаду зі складу 6-ї загальновійськової армії. Також туди, ймовірно, увійдуть визначені формування зі складу 44 армійського корпусу та 25 окрема мотострілецька бригада.

"Сєвєр" має налічувати до 46 – 48 тисяч особового складу, 350 – 360 танків, до 860 бойових броньованих машин, орієнтовно 940 – 950 артилерійських систем, 110 – 120 реактивних систем залпового вогню, до 4 – 6 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Вадим Мисник також сказав, що на Півночі України вибудувана лінія оборони. Наші військові її посилюють та вглиб відбудовують додаткові смуги оборони.