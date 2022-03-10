Вороги позначають себе жовтою стрічкою Сил оборони, аби ввести українські війська в оману

Ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, розпочав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 10 березня.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Проте, для ідентифікації приналежності до Збройних сил Росії, жовта стрічка також кріпиться на ногу.

Генштаб Збройних сил закликає бути пильними. Лише наша уважність не дасть ворогу шансів.

Як окупанти нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права

Нагадаємо, що російські війська активно порушують Женевські конвенції та нехтують договорами, які закріплюють у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни.

Раніше Міноборони України повідомило, що окупанти почали чіпляти на свою техніку українську символіку та замальовувати свої знаки розпізнавання. До того ж росіяни вивішують білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатися. Проте, після наближення до українських позицій, — відкривають вогонь на ураження, що є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

