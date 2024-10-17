Ворогів може стати більше, – Залужний про коаліцію Росії проти України

Колишній головком висловився про коаліцію, яку створила Росія проти України. Він вважає, що ворогів може побільшати.

Про це Залужний заявив під час свого виступу в Chatham House у Лондоні, повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Наразі друзями Росії є декілька країн.

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Які країни підтримують Кремль у війні проти України

Поки що Росія створила своєрідну коаліцію з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Є усі передчуття, що ця коаліція буде збільшуватися,

– сказав Залужний.

Він не деталізував, які саме країни і як швидко можуть долучитися до "клубу любителів Путіна". Колишній головнокомандувач ЗСУ вбачає проблему в іншому – в тому, що Захід не створив план захисту своїх демократичних інституцій.

Залужний підтримав ідею Володимира Зеленського щодо плану перемоги, оскільки Україні важко діяти далі без глобальної стратегії партнерів.

"Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план (перемоги – 24 Канал), де кроки прописані не тільки для України".

Нагадаємо, КНДР уже готує контингент для війни в Україні, про що заявив Зеленський 17 жовтня.