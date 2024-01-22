Ворогу вкотре "не пощастило": російський літак епічно упустив авіабомбу у Білгородській області

Російські окупанти продовжують самі себе бомбити. Цього разу не пощастило Бєлгородській області.

Там вдень 21 січня сталася "маленька" неприємність. Ворожий літак летів скидати авіабомбу на територію України. Однак не долетів. Авіабомба впала на території Бєлгородської області.

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Вона "від'ємно приземлилася" поблизу хутора Іонівка. Авіабомбу ФАБ-250 виявили у місцевій водоймі. За даними російських телеграм-каналів, внаслідок падіння пошкоджена дамба. Інформації про постраждалих наразі немає.

"Бавовна" у Росії триває

У Росії триває сезон "бавовни". Попри те, що температура повітря на території країни-терористки йде у мінуси, – дуже спекотно. Зокрема, у ніч на 21 січня Україна атакувала одне з найбільших російських оборонних підприємств. Мовиться про завод "Щегловський вал". Він розташований у Тулі.

Спершу місцеві жителі панікували через вибухи. У мережі публікували кадри, на яких видно, як небо освітлює полум'я. Згодом стало відомо про прильоти на територію "Щегловського валу". Там для окупантів розробляли керовану зброю, а також так звані російські "системи ППО".

Зокрема, саме "Щегловський вал" збирав для ворога зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

Окупантам варто розуміти, що це – лише початок. Далі – спекотніше.