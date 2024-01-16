Вибухи у Воронежі та російські обстріли прифронтових територій: хронологія 692 дня війни

16 січня 2024, 06:30
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Українські військові дають гідну відсіч ворогу на всіх ділянках фронту. Водночас росіяни не перестають намагатися захопити наші території та відновити вже втрачені позиції.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 692 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу

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06:19, 16 січня

Російське міноборони заявляє про атаку дронами

За повідомленнями російського відомства, у ніч на 16 січня дві російські області, Воронезьку і Бєлгородську, атакували 12 безпілотників.

Звісно ж, Росія відзвітувала про блискучу роботу ППО. Крім цього, країна-агресорка традиційно звинуватила в атаці Україну.

06:18, 16 січня

Росіяни били по Сумщині

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння Сумської області.  Зафіксовано 110 вибухів.

 

06:11, 16 січня

У Воронежі прролунали вибухи

16 січня вночі у російському Воронежі пролунала серія вибухів. Про це у місцевих телеграм-каналах почали скаржитися самі мешканці країни-агресорки.

Попередньо, працювала ППО та пролітали БпЛА. Відомо, що вибухи чули мешканці Південно-Західного району та Шилово.

Також мешканці Воронежа бідкалися, що від гучних вибухів буквально тряслися шибки. Спочатку писали про від 5 до 9 вибухів, а пізніше – про 15. Але це ще не все, адже нарікали на яскраві спалахи.

Автор: Вікторія Кульженко