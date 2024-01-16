Вибухи у Воронежі та російські обстріли прифронтових територій: хронологія 692 дня війни

Українські військові дають гідну відсіч ворогу на всіх ділянках фронту. Водночас росіяни не перестають намагатися захопити наші території та відновити вже втрачені позиції.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 692 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Коштує десятки мільйонів і дуже цінний для Росії: що відомо про Іл-22, який підбила Україна