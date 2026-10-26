У Воронежі було гучно: під ударом – заводи та критично важливий міст

У ніч на 26 жовтня у Воронежі лунали вибухи. За попередньою інформацією, під ударом опинилося підприємство АТ "Воронежсинтезкаучук" і не тільки.

Про це пише Supernova+.

Що відомо про атаку на Воронеж

"Воронежсинтезкаучук" – це велике нафтохімічне підприємство, що входить до складу російської групи "СІБУР".

Завод спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків та термоеластопластів, бутадієнових та бутадієн-стирольних каучуків, а також синтетичних полімерних матеріалів.

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Атаковано також Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАСО). Це велике підприємство російської авіаційної промисловості, що входить до структури ПАТ "Іл" Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК).

Підприємство спеціалізується на виробництві авіаційної техніки та комплектуючих. Зокрема, він бере участь у виробничій програмі далекомагістральних широкофюзеляжних літаків Іл-96, а також у виготовленні окремих компонентів для інших типів повітряних суден. ВАСО має стратегічне значення для російської авіабудівної галузі.

Вибухи у Воронежі: дивіться відео

Також повідомляється про атаку на Північний міст. Він перекритий.

Це один з трьох основних транспортних шляхів сполучення між правою і лівою частинами міста.

Горить Північний міст у Воронежі / Supernova+

Крім того, внаслідок роботи російської "певео" у місті фіксують багато осередків пожеж, пошкоджено будинки та бізнес-центр, палають автомобілі.

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Нагадаємо, що у Свердловській області Росії зійшли з рейок 20 вагонів. Горять цистерни з пальним.