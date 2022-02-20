Воронезька область оголосила НС через наплив "біженців" з окупованого Донбасу
Джерело:Интерфакс
Олександр Гусєв – губернатор Воронезької області – оголосив режим НС на території регіону. Таке рішення пояснюють начебто напливом "біженців" з окупованого Донбасу.
Місцева влада повідомляє, що людям нібито намагаються створити комфортні умови. Водночас генконсул України в Ростові – Тарас Малишевський – розповів: становище "евакуйованих" у країні-агресорці – вкрай складне. Людей залишили напризволяще.
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По факту картина наступна: автобуси стоять по кілька годин і діти змучені, притулившись до вікон сплять. А їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять,
– розповів Малишевський.
У Таганрозі "евакуйованих" розташували у спортзалі.
Людей поселили у спортзалі / NEXTA Live
Генконсул заявив, що так звану "евакуацію" людей з окупованих територій розцінюють як незаконне переміщення громадян України через державний кордон. Ба більше, вірогідно, це відбувається попри волю самих "евакуйованих".
Людей тримали в автобусах
- Жителі окупованих територій скаржаться, що у Росії опинилися покинуті напризволяще.
- Зокрема, у ніч з 18 на 19 лютого автобуси з "евакуйованими" застрягли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області.
- Діти замерзли та зголодніли. Люди втомилися.