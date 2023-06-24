У Воронезькій області розбився російський літак: є загиблі
У Воронезькій області аварії зазнав літак АН-24. Ймовірно, його могли збити вагнерівці.
Про збитий літак над Воронезькою областю повідомляють російські телеграм-канали. Російський АН-24 впав поблизу населеного пункту Кантемирівка, повідомляє 24 Канал.
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У Росії розбився літак
У мережі повідомляють, що поблизу селища Кантемирівка впав російський літак АН-24. Ймовірно, його могли збити вагнерівці, проте наразі офіційного підтвердження немає.
Дивіться на карті, де впав літак
У мережі опублікували кадри, як російський літак падав на околицях Воронезької області.
Падіння літака у Воронезькій області / Увага! На відео присутня нецензурна лексика (18+)
Російські телеграм-канали повідомляють, що унаслідок аварії могло загинути щонайменше 3 людини. Окрім того, місцева влада буцімто закрила доступ до центру селища, а людям наказали залишити робочі місця.
Місцеві публікують кадри падіння літака: дивіться відео
Падіння АН-24 у Воронезькій області: дивіться відео
Падіння літака, який могли збити вагнерівці: дивіться відео
Заколот Пригожина: основні заяви
- Ватажок ПВК "Вагнера" оголосив війну міністру оборони Сєргєю Шойгу. Це сталося після того, як нібито міноборони завдало ракетного удару по базі вагнерівців у тилу.
- Після цього Пригожин вибухнув погрозами та заявив про "геноцид російського народу". Ба більше, він почав заявляти, що за скоєні злочини буде відповідати саме військове керівництво.
- На ранок 24 червня стало відомо, що вагнерівці захопили військові об'єкти у Ростовській області, серед них – штаб Південного військового округу та аеродром.
- У Воронежі джерела заявили, що вагнерівці також почали встановлювати контроль над військовими об'єктами. Окрім того, засобами ПВК "Вагнера" буцімто вдалося збили гелікоптер, який збирався завдати ударів по колоні найманців.
- Згодом пресслужба ПВК "Вагнера" заявила, що у Росії офіційно розпочалася громадянська війна.