У Воронезькій області розбився російський літак: є загиблі

У Воронезькій області аварії зазнав літак АН-24. Ймовірно, його могли збити вагнерівці.

Про збитий літак над Воронезькою областю повідомляють російські телеграм-канали. Російський АН-24 впав поблизу населеного пункту Кантемирівка, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Колосальний удар по режиму: у чому головна небезпека заколоту Пригожина для Путіна

У Росії розбився літак

У мережі повідомляють, що поблизу селища Кантемирівка впав російський літак АН-24. Ймовірно, його могли збити вагнерівці, проте наразі офіційного підтвердження немає.

Дивіться на карті, де впав літак

У мережі опублікували кадри, як російський літак падав на околицях Воронезької області.

Падіння літака у Воронезькій області / Увага! На відео присутня нецензурна лексика (18+)

Російські телеграм-канали повідомляють, що унаслідок аварії могло загинути щонайменше 3 людини. Окрім того, місцева влада буцімто закрила доступ до центру селища, а людям наказали залишити робочі місця.

Місцеві публікують кадри падіння літака: дивіться відео

Падіння АН-24 у Воронезькій області: дивіться відео

Падіння літака, який могли збити вагнерівці: дивіться відео

Заколот Пригожина: основні заяви