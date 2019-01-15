Воротар Петер Чех оголосив про завершення кар’єри у кінці сезону

Воротар англійського "Арсеналу" Петер Чех у кінці сезону завершить кар’єру гравця. Про це повідомив сам футболіст.

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"Це мій 20-ий сезон у якості професійного гравця і минуло 20 років, відколи я підписав перший професійний контракт. Я відчуваю, що це відповідний час, щоб оголосити про те, що я завершую кар'єру після закінчення сезону. Я досяг всього, чого хотів, провівши 15 сезонів в Англійській прем'єр-лізі та вигравши все, що тільки можна. Я продовжу ретельно працювати в "Арсеналі". Сподіваюся, ми зможемо виграти ще один трофей. Подивимося, що життя готує для мене за межами поля", – написав Петер Чех у своєму twitter.

Варто зазначити, що Петер Чех розпочинав свою кар’єру на батьківщині у 1999 році – у Чехії він виступав за "Хмель" та "Спарту". Після цього у 2002 році воротар перейшов до французького "Ренна". У 2004 році англійський "Челсі" заплатив за нього 10,3 мільйона фунтів. За 11 років у команді він відіграв 494 офіційні матчі. Аж поки у 2015 році не перейшов у інший лондонський клуб – "Арсенал", за який виступає і досі.

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Чех 4 рази вигравав АПЛ, 5 разів – Кубок Англії, 3 рази – Кубок англійської ліги, по одному разу – Лігу чемпіонів та Лігу Європи. За збірну Чехії воротар провів 124 матчі – це національний рекорд за кількістю зіграних матчів. Ставав бронзовим призером Євро-2004.

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