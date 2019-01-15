14:25
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Воротар Петер Чех оголосив про завершення кар’єри у кінці сезону

      71 Читать новость на русском
      Петер Чех
      Петер Чех

      Воротар англійського "Арсеналу" Петер Чех у кінці сезону завершить кар’єру гравця. Про це повідомив сам футболіст.

      Читайте також: На Коноплянку з'явився ще один покупець

      "Це мій 20-ий сезон у якості професійного гравця і минуло 20 років, відколи я підписав перший професійний контракт. Я відчуваю, що це відповідний час, щоб оголосити про те, що я завершую кар'єру після закінчення сезону. Я досяг всього, чого хотів, провівши 15 сезонів в Англійській прем'єр-лізі та вигравши все, що тільки можна. Я продовжу ретельно працювати в "Арсеналі". Сподіваюся, ми зможемо виграти ще один трофей. Подивимося, що життя готує для мене за межами поля", – написав Петер Чех у своєму twitter.

      Варто зазначити, що Петер Чех розпочинав свою кар’єру на батьківщині у 1999 році – у Чехії він виступав за "Хмель" та "Спарту". Після цього у 2002 році воротар перейшов до французького "Ренна". У 2004 році англійський "Челсі" заплатив за нього 10,3 мільйона фунтів. За 11 років у команді він відіграв 494 офіційні матчі. Аж поки у 2015 році не перейшов у інший лондонський клуб – "Арсенал", за який виступає і досі.

      Читайте також: "Динамо" відпустить у Туреччину ще одного гравця

      Чех 4 рази вигравав АПЛ, 5 разів – Кубок Англії, 3 рази – Кубок англійської ліги, по одному разу – Лігу чемпіонів та Лігу Європи. За збірну Чехії воротар провів 124 матчі – це національний рекорд за кількістю зіграних матчів. Ставав бронзовим призером Євро-2004.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Будівельник" підписав контракт із Франкліном Робінсоном
       3 грудня 2012 , 15:10
      Блохіна врятують 9 очок, а безробітному Ді Матео Абрамовіч досі платить
       13 листопада 2013 , 18:44
      Хорватський капітан "Шахтаря" плакав під час виконання гімну України
       24 липня 2014 , 00:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук