Воротар збірної Франції відзначився чудернацьким фейлом у фіналі ЧС-2018: відео

У фіналі ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії воротар французів відзначився фейлом, який коштував його команді пропущеного голу.

Уго Льоріс при рахунку 4:1 на користь збірної Франції почав грати дуже розслаблено і в досить простій ситуації пропустив гол від хорвата Маріо Манджукича.

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Нагадаємо, що Уго Льоріс у складі збірної Франції був учасником чемпіонату світу-2010, чемпіонату Європи-2012, чемпіонату світу-2014, чемпіонату Європи-2016 року та нинішнього чемпіонаті світу-2018. На домашньому для французів чемпіонаті Європи-2016 вивів команду до фіналу змагання, в якому завдяки єдиному голу перемогу святкували її суперники, збірна Португалії.