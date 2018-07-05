Воротаря "Карпат" вигнали з клубу за підтримку Росії
Голкіпера юнацької команди львівських "Карпат" Михайла Готру вигнали з клубу за підтримку збірної Росії під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Іспанії.
Про це повідомляє сайт вболівальників і фанатів "Карпат".
Футболіст у своєму Instagram розмістив фото і відео, де він підтримує збірну Росії. Після цього керівництво вирішило припинити співпрацю з цим гравцем. Зауважимо, що Готрі у квітні цього року виповнилося 18 років.
У сезоні, що минув, він відіграв кілька ігор за команду "Карпат" U-19.
В свою чергу, вболівальники "Карпат" повністю підтримали рішення керівництва клубу.
Джерело: 24 Канал
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