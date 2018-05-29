Воротарю "Ліверпуля" та його родині погрожують після помилок у фіналі Ліги чемпіонів

В Англії поліція почала розслідування через погрози на адресу воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса та його родини.

Причиною для погроз стали дві помилки у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського "Реалу", який "Ліверпуль" програв.

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Лоріс Каріус пропустив перший гол від Каріма Бензема, кинувши м'яч йому в ногу. У ще одному моменті він невдало відбив удар від Гарета Бейла.

Після цього він почав отримувати погрози в соціальних мережах, у тому числі зі словами "Я хочу вбити твою дівчину" та "Сподіваюся, твої діти повмирають від раку". Після цього розслідуванням цієї справи зайнялася поліція, повідомляє The Telegraph.

Варто додати, що окрім погроз, воротар "Ліверпуля" отримав і чимало слів підтримки з усього світу на наступний день після матчу. У соцмережах його вибачення за пропущені голи та поразку набрало чимало вподобань та доброзичливих коментарів.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) 27 травня 2018 р.

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Попри це, погрози лунають і в адрес захисника "Реалу" Серхіо Рамоса, у боротьбі з яким травмувався гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах.