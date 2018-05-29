08:19
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 13°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
  • п'ятниця
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Воротарю "Ліверпуля" та його родині погрожують після помилок у фіналі Ліги чемпіонів

866 Читать новость на русском
Лоріс Каріус допустився двох помилок у фіналі Ліги чемпіонів
Лоріс Каріус допустився двох помилок у фіналі Ліги чемпіонів

В Англії поліція почала розслідування через погрози на адресу воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса та його родини.

Причиною для погроз стали дві помилки у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського "Реалу", який "Ліверпуль" програв.

Читайте також: "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві: огляд матчу

Лоріс Каріус пропустив перший гол від Каріма Бензема, кинувши м'яч йому в ногу. У ще одному моменті він невдало відбив удар від Гарета Бейла.

Після цього він почав отримувати погрози в соціальних мережах, у тому числі зі словами "Я хочу вбити твою дівчину" та "Сподіваюся, твої діти повмирають від раку". Після цього розслідуванням цієї справи зайнялася поліція, повідомляє The Telegraph.

Варто додати, що окрім погроз, воротар "Ліверпуля" отримав і чимало слів підтримки з усього світу на наступний день після матчу. У соцмережах його вибачення за пропущені голи та поразку набрало чимало вподобань та доброзичливих коментарів.

Читайте також: Фанати відлупцювали українського тренера після розгромної поразки та вильоту команди

Попри це, погрози лунають і в адрес захисника "Реалу" Серхіо Рамоса, у боротьбі з яким травмувався гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах.

Теги: Ліга чемпіонів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 травня, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 2734
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 травня, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 913
Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
28 травня, 19:02 Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
Анастасія Ковач-Петрушенко 1989
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
28 травня, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 2850
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
28 травня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 3525
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук