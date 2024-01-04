Ворожа атака "Шахедами": хронологія 680 дня повномасштабної війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові продовжують день у день боротись за українську землю.
Яка ситуація в дипломатії, в питанні допомоги Україні та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу.
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Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має "плану Б" на випадок, якщо Захід не надаватиме зброю. Міністр запевнив, що Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек НАТО, те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу, Росія вночі проти 4 січня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Небезпеку оголошували для Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Також тривоги пролунали на Кіровоградщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині. Легендарний командир морпіхів Сергій "Волина" Волинський відреагував на обмін військовополоненими. Він зазначив, що вони зазнали багатьох втрат, але не втратили сили духу. Їх повернення він назвав символом непереможності духу нашої нації.
Кулеба: Україна не має "плану Б", якщо Захід не дасть зброї
Росія атакувала "Шахедами"
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має "плану Б" на випадок, якщо Захід не надаватиме зброю.
Міністр запевнив, що Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек НАТО, те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу,
Росія вночі проти 4 січня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Небезпеку оголошували для Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Також тривоги пролунали на Кіровоградщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині.
Легендарний командир морпіхів Сергій "Волина" Волинський відреагував на обмін військовополоненими. Він зазначив, що вони зазнали багатьох втрат, але не втратили сили духу. Їх повернення він назвав символом непереможності духу нашої нації.