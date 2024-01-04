Ворожа атака "Шахедами": хронологія 680 дня повномасштабної війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові продовжують день у день боротись за українську землю.

Яка ситуація в дипломатії, в питанні допомоги Україні та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Україна повернула 230 людей з російського полону: хронологія 679 дня повномасштабної війни