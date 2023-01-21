Захисники зупинили російську ДРГ на Сумщині

Вранці 20 січня російські диверсанти намагались перетнути кордон з боку Сумської області. На щастя, їм це не вдалося.

Як зазначає очільник Сумської ОВА, група з 6 осіб намагалась рухатися з території Росії до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь і, як наслідок, ворог втік.

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Українські воїни вже вдруге виганяють ворога

Уранці 22 грудня на території Краснопільської громади Сумської області через кордон прорвалася російська диверсійно-розвідувальна група.

Українські воїни вступили в бій з російськими диверсантами в районі села Високе. Бій тривав не довго, росіяни зазнали поразки. Щонайменше 2 окупантів загинули.

З боку Тероборони втрат, на щастя, немає. Голова ОВА подякував воїнам за стійкість та захист регіону.

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