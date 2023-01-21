Захисники зупинили російську ДРГ на Сумщині
Джерело:Дмитро Живицький
Вранці 20 січня російські диверсанти намагались перетнути кордон з боку Сумської області. На щастя, їм це не вдалося.
Як зазначає очільник Сумської ОВА, група з 6 осіб намагалась рухатися з території Росії до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь і, як наслідок, ворог втік.
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Українські воїни вже вдруге виганяють ворога
Уранці 22 грудня на території Краснопільської громади Сумської області через кордон прорвалася російська диверсійно-розвідувальна група.
Українські воїни вступили в бій з російськими диверсантами в районі села Високе. Бій тривав не довго, росіяни зазнали поразки. Щонайменше 2 окупантів загинули.
З боку Тероборони втрат, на щастя, немає. Голова ОВА подякував воїнам за стійкість та захист регіону.
Війна в Україні: головні новини
- Українські військові потроху просуваються на Луганщині. Важкі бої ідуть поблизу Кремінної. Сергій Гайдай зазначив, що лінія фронту наближається до міста.
- За його словами, росіяни залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців". Тим часом Лисичанський НПЗ окупанти використовують як плацдарм.
- За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російська армія від 24 лютого втратила 120 160 своїх солдатів. Лише за останню добу ЗСУ "мінуснули" 860 окупантів.
- Проте за даними американського видання The Sun втрати окупантів на війні проти України можуть бути значно більшими, ніж в офіційній статистиці. Припускають, що вони вже сягнули 188 тисяч військових.
- Координатор Ради національної безпеки Білого дому адмірал Джон Кірбі зазначив, що наразі в Україні перебувають приблизно 50 тисяч "вагнерівців". Понад 90% з них – завербовані в'язні.