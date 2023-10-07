Ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі Полтавщини: які наслідки
Джерело:Дмитро Лунін
Російські військові у ніч проти 7 жовтня атакували Полтавщину. Відомо, що ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі.
Відомо, що після півночі вибухи пролунали у Миргородському районі. Передували цьому повідомлення від моніторингових каналів, що на Миргород летить, ймовірно, "Іскандер".
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Що відомо про наслідки атаки
Про них розповів глава ОВА Дмитро Лунін. За його словами, ракета російських загарбників вибухнула у Миргородському районі. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 9 приватних будинків. Минулося без постраждалих.
Зауважимо, що о 00:37 Дмитро Лунін зазначив, що росіяни атакували Полтавщину. Він зазначив, що під час повітряної тривоги звук вибуху чули у Миргородському районі. Також заявив, що інформацію щодо влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі з'ясовують.
Звернімо увагу, що моніторингові канали о 23:55 6 жовтня повідомили, що зафіксований рух цілі у напрямку Полтавської області. А вже о 23:56 закликали мешканців Миргорода перейти до укриттів.
Власне, про вибух стало відомо вже о 00:03. Тоді моніторингові канали припустили, що ворог міг запустити крилату ракету типу "Іскандер-К". Власне, це той самий "Калібр", але запущений з наземної установки.
Росіяни атакували також "Одещину"
- У Силах оборони півдня України зазначили, що росіяни атакували Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Їх окупанти випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон", розташованого на тимчасово окупованому півострові Крим.
- Ворог поцілив у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні. Також влучив у зерносховище припортової інфраструктури.
- За наявною інформацією, уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу у гаражному кооперативі. Також пошкоджень зазнали кілька багатоквартирних будинків.
- Глава ОВА Олег Кіпер згодом актуалізував дані. Він зазначив, що цілями російських загарбників стала цивільна та припортова інфраструктура.
- Внаслідок атаки постраждали чотири людини. За його словами, у них легкі поранення від уламків скла. Потерпілі отримали всю необхідну медичну допомогу.