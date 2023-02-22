Ворожі ДРГ двічі за добу намагались прорватись у Харківську область, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Протягом доби 22 лютого російські окупанти завдали 9 ракетних (4 – по Харкову) та 10 авіаційних ударів. Крім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ.
У Генштабі зазначають, що цього дня від ворожих обстрілів постраждали 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них: Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне та Бологівка.
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Російські ДРГ намагались прорватись у 2 місцях
Як відомо, в районі Бологівки ЗСУ виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Від потужної вогневої відповіді наших захисників противник відійшов назад до Росії.
Де розташоване село Бологівка: дивіться на карті
Також, за інформацією Генштабу, ворог провів декілька безрезультатних наступальних дій на Куп'янському та Лиманському напрямках.
Ще одна ворожа диверсійно-розвідувальна група зробила спробу проникнення в районі Фиголівки. Як і очікувалось, після вогневого впливу ЗСУ ворог був вимушений втекти на територію Росії.
До слова, Бологівка та Фиголівка розташовані у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району. Відстань між населеними пунктами складає близько 18 кілометрів.
Ворожа ДРГ намагалась прорватись в районі Фиголівки: дивіться на карті
ЗСУ героїчно нищать окупантів
- За добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника.
- В Україні ліквідували Віталія Путіна. Це тезка російського диктатора, який добровольцем пішов вбивати українців. Загарбник родом із Краснодарського краю. Російські ЗМІ пишуть, що йому було 33 роки.
- У районі Кремінної окупанти наступали ротою танків та ротою піхоти. Однак все завершилося великим багаттям з ворожої техніки.
- Українські захисники станом на 22 лютого ліквідували вже 145 060 загарбників. Лише за минулу добу знешкодили 620 осіб. Це офіційна статистика Генштабу, однак справжні цифри можуть бути більшими, оскільки зараз йдуть активні бої.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що втрати окупантів сягнули 200 тисяч. Однак мовиться про вбитих та поранених загарбників.
- Попри те, що окупанти щоденно зазнають серйозних втрат, вони не полишають надій втілити у життя мрію Путіна. Мовиться про вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до березня 2023 року.