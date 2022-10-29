На Півночі розвідгрупа ворога намагалася пробратися до постів прикордонників

Росіяни намагались прорватись на північ України. Підрозділи Державної прикордонної служби України зупинили просування ворожої розвідки на Сіверському напрямку.

Ворожі розвідгрупи намагались прорватись на північ України

Зокрема, вдень противник намагався розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника. Але ДПСУ не дала провести ворогам операцію.

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Так, по ворожому об'єкту був відкритий вогонь, після чого той почав різко знижуватися й зрештою упав.

Після настання темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Донця, з протилежного берега річки намагалися підійти дві групи наземної розвідки ворога. Їх також було зупинено.

Втрати ворога станом на 29 жовтня

ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 29 жовтня вже ліквідували 70 250 загарбників, лише за минулу добу – 550 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2659 (+19 одиниць)

бойових броньованих машин – 5401 (+23 одиниці);

артилерійських систем – 1708 (+9 одиниць);

РСЗВ – 380 (+1 одиниця);

засобів ППО – 195 (+3 одиниці);

літаків – 273 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 252 (+1 одиниця);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5 одиниць);

крилатих ракет – 351;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19 одиниць);

спеціальної техніки – 152 (+1 одиниця).

При цьому у Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що дані уточнюються, оскільки у зонах ведення активних бойових дій вести чітку статистику складно.

Росіяни не мають успіхів на фронті

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що попри збільшення кількості військових, та, відповідно, атак, росіяни все одно не мають успіхів на фронті.

Росіяни й справді не просуваються на фронті, зокрема на Донеччині, хоч прокремлівські пропагандисти навпаки звітують про уявні успіхи. Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що це робиться для підняття морального духу мобілізованих й щоб посилити статус Євгена Пригожина.

Нещодавно у Росії заявили про нібито закінчення мобілізації. Президент України запевнив, що це ненадовго, адже на фронт відправляють зовсім непідготовлених "мобіків". Вони скоро закінчаться, а Кремль шукатиме інші можливості, щоб продовжити війну.

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