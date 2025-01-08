Ворожі "Шахеди" рухаються територією України: куди летять російські дрони
Окупанти запустили "Шахеди" ввечері 8 січня. Наразі в низці регіонів України оголошена повітряна тривога та високий рівень небезпеки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, задля безпеки пройти в найближче укриття.
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Нові ворожі ударні БпЛА рухаються через Херсонщину на Дніпропетровщину. Російський "Шахед" рухається до міста Слов'янськ на Донеччині із заходу. У Київській області оголосили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку. Ворожий ударний БпЛА на північному сході Херсонщини, курс – північний. У Херсонській області оголосили загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожий БпЛА рухається з півночі в напрямку Чернігова. У Черкаській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА. Ворожий "Шахед" пролітає над Харковом. Загроза застосування ударних БпЛА в Кіровоградській області. Загроза застосування БпЛА оголошена в Одеській та Миколаївській областях. БпЛА рухаються в напрямку Полтавщини з північного напрямку. "Шахеди" наближаються до Дніпропетровської області зі східного та північно-східного напрямків. Загроза застосування ворожих БпЛА оголошена в Запорізькій області. Ворожі ударні БпЛА рухаються в напрямку Сум і Харкова. Ударні БпЛА рухаються з півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний.
Нові ворожі ударні БпЛА рухаються через Херсонщину на Дніпропетровщину.
Російський "Шахед" рухається до міста Слов'янськ на Донеччині із заходу.
У Київській області оголосили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку.
Ворожий ударний БпЛА на північному сході Херсонщини, курс – північний.
У Херсонській області оголосили загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожий БпЛА рухається з півночі в напрямку Чернігова.
У Черкаській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.
Ворожий "Шахед" пролітає над Харковом.
Загроза застосування ударних БпЛА в Кіровоградській області.
Загроза застосування БпЛА оголошена в Одеській та Миколаївській областях.
БпЛА рухаються в напрямку Полтавщини з північного напрямку.
"Шахеди" наближаються до Дніпропетровської області зі східного та північно-східного напрямків.
Загроза застосування ворожих БпЛА оголошена в Запорізькій області.
Ворожі ударні БпЛА рухаються в напрямку Сум і Харкова.
Ударні БпЛА рухаються з півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний.