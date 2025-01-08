Ворожі "Шахеди" рухаються територією України: куди летять російські дрони

Окупанти запустили "Шахеди" ввечері 8 січня. Наразі в низці регіонів України оголошена повітряна тривога та високий рівень небезпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, задля безпеки пройти в найближче укриття.

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