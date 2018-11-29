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      "Ворскла" проти "Арсеналу": анонс скандального матчу Ліги Європи

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      Ворскла – Арсенал анонс матчу ліги Європи
      Ворскла – Арсенал анонс матчу ліги Європи

      Матч між полтавською "Ворсклою" та лондонським "Арсеналом" отримав підвищений інтерес. І не лише в Україні. І не лише через суперника – гранда англійського футболу. Все найважливіше довкола матчу "Ворскла" – "Арсенал" – в анонсі сайту 24 Каналу.

      Ворскла – Арсенал. Головне

      Дата та час: четвер, 29 листопада, 19:55
      Стадіон: НСК "Олімпійський", Київ
      Головний арбітр: Бартош Франковскі (Польща)
      Трансляція: телеканал "Футбол 1", сайт Oll.tv, онлайн-трансляція на сайті 24 Каналу

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      Важливість матчу

      Турнірне значення цього матчу давно відійшло на задній план. Одразу після жеребкування у Полтаві була ейфорія через те, що до міста приїде гранд європейського футболу. Для прикладу, в перший день продажі квитків на матчі Ліги Європи, 2,4 тисячі білетів (з трьох тисяч) було продано саме на матч проти "Арсеналу". Але "каноніри" у Полтаві не зіграють.

      Все через воєнний стан, який ввели у десяти областях України. Хоча Полтавської області немає у цьому переліку, представники англійського клубу зуміли протиснути в УЄФА, щоб матч перенесли з Полтави. Тож гра відбудеться у Києві.

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      При цьому в УЄФА про перенесення матчу до Києва представників полтавського клубу повідомили вже постфактум. І керівництву "Ворскли" довелося домовлятися з НСК "Олімпійський" вже після того, як про перенесення матчу було офіційно оголошено УЄФА. Хоча полтавчани до останнього намагалися переконати зіграти матч у Полтаві.

      Варто зазначити, що "Ворскла" ще не втратила шансів поборотися за вихід у плей-офф Ліги Європи. Правда для цього треба перемагати як і "Арсенал" у Києві так і згодом португальський "Спортінг" на виїзді. Завдання не те, щоб неймовірні, але доволі складні для виконання, розуміючи різний рівень команд.

      Проблеми команд

      "Ворскла" у цьому матч не зможе розраховувати на Дениса Васіна, Олександра Кобахідзе, Дмитра Кравченка та Наджееба Якубу. Також невідома ситуація з Олександром Чижовим. Гравець вже відновився від травми, але чи зіграє у цьому матчі – поки невідомо.

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      Щодо "Арсеналу", то тут ситуація виглядає доволі неоднозначною. Зважаючи на те, що команда вирішила свої завдання виходу з групи, на матч в Україну відправилося чимало гравців резерву. І частина з них вийде на поле. Точно не зіграють у цьому матчі через травми Денні Велбек, Александр Ляказетт та Начо Монреаль. Не потрапили до заявки П’єр-Емерік Обамеянг, Месут Озіл, Сократіс Папастатопулос, Ектор Беллерін, ЛукасТоррейра та Гранті Джака, які є гравцями основи. Зате прилетіли до Києва Генріх Мхітарян, Аарон Ремзі, Петр Чех та Штефан Ліхтштайнер. Тож "Ворсклі" будуть протистояти досвідчені гравці, яким будуть допомагати талановита молодь.

      Прогноз

      Робити прогноз у цьому випадку – це як вирішувати задачу з багатьма невідомими. З однієї сторони є гравці "Ворскли", які намагатимуться зі всіх сил дати бій топ-супернику. Однак їх агресія може дати як і позитивний заряд, так і негативний, коли команда "перегорить" ще до виходу на поле.

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      У випадку з "Арсеналом" все буде залежати від того, хто вийде у стартовому складі. Чимала кількість молоді та незіграність може бути на користь полтавчан. Однак та ж молодь може показати неочікувану гру, намагаючись вразити головного тренера Унаї Емері. І видати феноменальний матч.

      Попередня гра у Лондоні показала, що "Ворскла" може забивати у ворота навіть такого суперника. Так, два голи було забито вже наприкінці, коли "каноніри" перед тим відзначилися чотири рази. Тож голи можуть влетіти у ворота обох команд. Прогноз 2:2.

      Теги: Футбол Спорт ФК Ворскла Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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