У четвер, 29 листопада, полтавська "Ворскла" прийматиме англійський "Арсенал". Матч мав відбутися у Полтаві, але його перенесли до Києва. Відтак гру можна буде переглянути по телебаченні та онлайн.

Матч "Ворскла" – "Арсенал" в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону – о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55. Окрім того, на каналі перед грою вийде програма "Шлях до Баку", де запрошені гості та аналітики дадуть свій прогноз на матч полтавців.

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Дивитися онлайн матч "Ворскла" – "Арсенал" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

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Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Арсенал" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок зустрічі о 19:55.