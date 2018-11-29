Полтавська "Ворскла" не змогла створити сенсацію у Лізі Європи та з розгромним рахунком програла лондонському "Арсеналу" в рамках 5-го туру.

Ворскла – Арсенал 0:3

Голи: Сміт-Роу, 11, Ремзі, 27 (пен.), Уіллкок, 41

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Як відомо, матч відбувався в Києві, оскільки в УЄФА вирішили перенести гру з Полтави з міркувань безпеки. Хоча Полтавщина не входить до списку областей, де введено воєнний стан. Та підтримати українців на НСК "Олімпійський" все ж прийшло чимало людей.

Василь Сачко в порівняні з попередньою грою проти "канонірів" зробив одну заміну. Місце Дмитра Кравченка на полі зайняв Вадим Сапай. Таким чином полтавці грали за схемою 4–3–3. Наставник лондонців Унаї Емері вибрав таку ж схему, однак цього разу на поле вийшли аж 9 нових гравців. У нападі іспанський фахівець виставив тріо з молодих вихованців клубу.

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Уже на 11 хвилині гості зуміли вийти в перед. 18-річний Еміль-Сміт Роу, якому наставник "гармашів" довірив місце у складі, зумів скористатися чисельними помилками оборонців "Ворскли". Нападник без жодних проблем відкрив рахунок у грі.

Збільшив перевагу "Арсеналу" на 27 хвилині Арон Ремзі. Валлієць у штрафному майданчику картинно впав після дотику Пердути. Рефері не забарився і призначив одинадцятиметровий. Зважаючи на те, що Ремзі заробив пенальті, він вирішив його пробивати й впевнено реалізував – 0:2.

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Уже в першому таймі "Арсеналу" вдалося зробити рахунок розгромним. Своє прізвище на табло записав 19-річний Джо Уіллкок. Гравець отримав розрізну передачу і не відчув спротив від декількох оборонців "Ворскли". Звільнившись від опіки, Уіллкок більярдним ударом відправив м’яч у кут воріт Богдана Шуста. За рахунку 0:3 команди пішли на перерву.

По перерві "Ворскла" заграла трішки в інший футбол. Команді Сачка епізодами вдавалося контролювати м’яч та позиційно атакувати. Однак реальних нагод, щоб претендувати на гол було обмаль. На 70 хвилині Ігор Пердута міг скорочувати рахунок, проте пробив точнісінько в голкіпера гостей Петера Чеха. На момент господарів "каноніри" також відповіли гостротою. Сміт-Роу небезпечно пробивав, але Шуст врятував своїх партнерів. На 90-й хвилині "Арсенал" ледь не зробив рахунок непристойним – Уіллкоку не вдалося виграти рандеву з Богданом Шустом. У компенсований арбітром час "Ворскла" претендувала на гол престижу. Карека, який вийшов на заміну, ударив здалеку, однак м’яч зрадницький пролетів біля стійки воріт Чеха.

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Таким чином "Ворскла" програла 3:0 та втратила будь-які шанси поборотися за вихід у плей-офф. На український клуб 13 грудня чекає вояж до теплої Португалії, де на підопічних Сачка чекати лісабонський "Спортінг". У цій грі полтавці зможу поборотися за престиж та третє місце у своїй групі.