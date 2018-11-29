У матчі між полтавською "Ворсклою" та лондонським "Арсеналом" у Лізі Європи англійці повели з рахунком 2:0.

Читайте також: "Динамо" перемогло "Астану" та вийшло в плей-офф Ліги Європи з першого місця На 11 хвилині гри 18-річний Еміль-Сміт Роу, якому наставник "гармашів" довірив місце у складі, зумів скористатися помилкою оборонців "Ворскли" та легко відкрив рахунок у грі. Відео голу у ворота "Ворскли". Подвоїв перевагу на 27 хвилині Резмі. Валієць у штрафному майданчику картинно впав після дотику Пердути. Рефері без зайвих вагань призначив одинадцятиметровий, який Ремзі впевнено реалізував – 0:2. Відео голу Ремзі