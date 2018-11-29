Ворскла – Арсенал: відео голів
У матчі між полтавською "Ворсклою" та лондонським "Арсеналом" у Лізі Європи англійці повели з рахунком 2:0.
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На 11 хвилині гри 18-річний Еміль-Сміт Роу, якому наставник "гармашів" довірив місце у складі, зумів скористатися помилкою оборонців "Ворскли" та легко відкрив рахунок у грі.
Відео голу у ворота "Ворскли".
Подвоїв перевагу на 27 хвилині Резмі. Валієць у штрафному майданчику картинно впав після дотику Пердути. Рефері без зайвих вагань призначив одинадцятиметровий, який Ремзі впевнено реалізував – 0:2.
Відео голу Ремзі
Джерело: 24 Канал
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