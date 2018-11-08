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      Ворскла – Карабах: відео голу

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      Ворскла – Карабах відео голів
      Ворскла – Карабах відео голів / ФК "Ворскла"

      У матчі між полтавською "Ворсклою" та азербайджанським "Карабахом" у Лізі Європи господарі пропустили гол ще у першому таймі.

      Рахунок у матчі з пенальті відкрив Абдулаєв. 11-метровий у ворота "Ворскли" призначили за фол голкіпера Шуста у власному штрафному майданчику. Воротар збив Медведєва.

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      Шуст вгадав напрям удару суперника, але не зумів відбити м'яч.

      Відео голу у ворота "Ворскли"

       

      Теги: Спорт Ліга Європи Футбол ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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