Ворскла – Карабах: відео голу
У матчі між полтавською "Ворсклою" та азербайджанським "Карабахом" у Лізі Європи господарі пропустили гол ще у першому таймі.
Рахунок у матчі з пенальті відкрив Абдулаєв. 11-метровий у ворота "Ворскли" призначили за фол голкіпера Шуста у власному штрафному майданчику. Воротар збив Медведєва.
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Шуст вгадав напрям удару суперника, але не зумів відбити м'яч.
Відео голу у ворота "Ворскли"
Джерело: 24 Канал
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