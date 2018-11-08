У матчі між полтавською "Ворсклою" та азербайджанським "Карабахом" у Лізі Європи господарі пропустили гол ще у першому таймі.

Рахунок у матчі з пенальті відкрив Абдулаєв. 11-метровий у ворота "Ворскли" призначили за фол голкіпера Шуста у власному штрафному майданчику. Воротар збив Медведєва. Читайте також: Динамо – Ренн: відео голів матчу Шуст вгадав напрям удару суперника, але не зумів відбити м'яч. Відео голу у ворота "Ворскли"