Восени можуть звільнити Венедіктову, Тарана і Малюську: депутати готують кадрові зміни

Політичний сезон восени може запам'ятатися новими кадровими ротаціями. Вже зараз похитуються крісла в Кабінеті Міністрів і Офісі генерального прокурора.

В кулуарах Верховної Ради подейкують, що Ірину Венедіктову можуть звільнити. Мовляв, Володимир Зеленський давав їй випробувальний термін ще до кінця 2020 року. За словами експертів, генпрокурорка, вочевидь, не виправдала очікувань.

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Однак несподіванки не варто чекати. Фахівці припускають, що і новим генпрокурором так само керуватиме президент.

Натомість майже вирішеним є звільнення міністра оборони Андрія Тарана. На його місце можуть призначити депутатку Ірину Верещук. В такому разі жінка вперше отримає таке крісло. Сама депутатка не проти очолити міністерство.

Я це сприйму як наказ. Тому що чудово розумію, працюючи в комітеті національної безпеки і оборони, що потребує сьогоднішня армія, коли ми говоримо про реформування,

– заявила вона.

До Венедіктової можуть приєднатися міністр фінансів Сергій Марченко, якщо провалить переговори з Міжнародним валютним фондом. Наразі Україна так і не отримала другий транш від кредитора.

Така ж доля може спіткати й Віктора Ляшка, якщо він не впорається з боротьбою з коронавірусом. Втім поки що в голови МОЗ є політична підтримка, і він усіма силами намагається виконати обіцянку щодо 5 мільйонів вакцинованих українців до кінця літа.

А от у Дениса Малюськи підтримки немає. Міністра юстиції, який пережив майже всіх ще з уряду Олексія Гончарука, давно хочуть замінити.

"У другому уряді Зеленського залишився Малюська. Одним з неофіційних аргументів було те, що він налагодив хорошу комунікацію з Аваковим", – розповів нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Восени можуть призначити нового прем'єр-міністра

Арсен Аваков може зайти в новий сезон на впливовішій посаді. Експерти вважають, що колишньому міністру внутрішніх справ можуть запропонувати посаду прем'єр-міністра. Втім серед кандидатів можуть розглядати:

заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка;

міністра з розвитку громад Олексія Чернишова;

віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка, якого начебто призначили для заміни Дениса Шмигаля в майбутньому.

Це може трапитися, якщо глава держави захоче кардинальних змін. "Якщо президент дійде висновку, що потрібен більш рішучий та енергійніший прем'єр-міністр, який не побоїться брати на себе відповідальність", – зазначив політичний експерт Володимир Фесенко.

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Втім за місяць канікул може трапитися будь-що. І навіть щодо міністрів-аутсайдерів можуть змінити гнів на милість. А тим, хто найміцніше стояв у Кабміні, прийдеться покидати свої кабінети. Усе залежить від того, чи зроблять вони роботу над помилками.