Отримували газ через Росію: чому з Вовчанська виїхала більшість людей

Українці масово виїжджають з Вовчанська, що на Харківщині. Наразі у місті перебувають близько 4 тисяч осіб з 18 тисяч, що мешкали там до повномасштабного вторгнення.

Так, Вовчанськ розташований поблизу кордону з Росією й постійно перебуває під обстрілами. Крім того, як зазначила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, місто залишилося без газу.

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У Вовчанську відсутнє газопостачання

Річ у тім, що після розпаду Радянського Союзу газопостачання до Вовчанська не переробили й до повномасштабного вторгнення воно відбувалося з Росії. Близько 7 тисяч абонентів отримували газ з території країни-агресорки.

У 2019 – 2020 роках планували переобладнати систему постачання газу, щоб місцеві мешканці заживлювалися від української гілки. Втім, цього так і не зробили, а натомість посилювали електропостачання. Наразі ж в умовах постійних обстрілів та відключень електрики цього недостатньо.

З 2019 року мешканці приватного сектора Вовчанська переоблаштовували свої пічки на вугілля, дрова або інші джерела. Тамтешні жителі робили усе, щоб не залежати від газу.

Зараз основне населення Куп'янщини – це люди, які живуть у приватному секторі. З багатоповерхівок люди виїжджають цілими родинами,

– розповіла кореспондентка.

Харківська ОВА продовжує проводити організовані евакуації з Вовчанська насамперед через складну ситуацію з опаленням та газопостачанням.

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