Люди кричать, неподалік вже чути автоматні черги: жахливі деталі евакуації з Вовчанська

На півночі та сході Харківської області серйозно загострилась ситуація. Вже майже 6 тисяч людей вдалося евакуювати з небезпечних місць. Ще більша кількість людей виїхала самостійно.

Евакуація населення відбувається під звуки обстрілів. Волонтери та поліція не лише вивозять людей, а й допомагають пораненим від російських атак. Детальніше про ситуацію розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Як відбувається евакуація з Вовчанська

Кількість людей, які хочуть виїхати з небезпечних районів Харківщини, збільшується. До рятувальників та волонтерів надходять нові заявки. Подекуди місцевих підбирають просто дорогою.

Без перебільшення героїчну та надзвичайно важку роботу робить кожен, хто залучений до евакуації місцевого населення Харківщини. Мовиться і про надзвичайників, і про волонтерів, і про поліцію, та Координаційний штаб, який курує усім процесом. Десятки організацій долучилися до вивезення людей з прикордонних частин Харківщини.

Зокрема, відбувається масова евакуація Вовчанська, яка проходить під російськими обстрілами. На жаль, коли росіянам вдається десь прорватися, то вони стріляють по житлових будинках. Одного чоловіка на Вовчанщині поранило внаслідок цинічного обстрілу.

"Навіщо? Що я кому поганого зробив? Я просто вдома був, і по дверях відкрили вогонь", – розповів Руслан, поранений.

Певно, вже за пів кілометра від нашої хати йдуть автоматні бої. Чути, як вигукують якісь військові команди, люди кричать, стріляють увесь час. Снаряди летять і вдень, і вночі,

– поділився житель Вовчанщини Костянтин.

Місцеві виїжджають буквально з невеличкими згортками речей, закривають домівки на ключ та вірять, що їм вдасться повернутися. На жаль, також є люди, які залишаються у дуже небезпечних районах під постійним вогнем з боку росіян. Окупанти випускають десятки КАБів лише на Вовчанськ та селища поруч.

Фактично кожен, хто звідти виїжджає, розповідає, що таких масованих обстрілів ще не бачили. Росіяни з максимальною жорстокістю нищать приватні будинки.

Російської пропаганди більшає

Попри російські вкиди про захоплення Вовчанська чи інших довколишніх населених пунктів, варто довіряти лише офіційним джерелам. Російські чутки не відповідають дійсності, "сіра зона" не розширилася.

Хлопці зі Збройних Сил відбивають атаки агресора. Зараз місто, всі вулиці під контролем України. Були невеличкі групи, які намагалися зайти на вулиці міста, але ЗСУ присікли ці намагання,

– наголосив Тамаз Гамбарашвілі, начальник Вовчанської військової адміністрації.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Також ширилася інформація про відсутність фортифікаційних споруд на прикордонні Харківщини. У Міністерстві оборони України повідомили, що фортифікаційні споруди були збудовані належним чином, особливо друга та третя лінія оборони. Однак якщо говорити про саме прикордоння, то будувати там було надзвичайно важко.

"Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди", – підкреслив голова Вовчанської МВА.

Варто також розуміти, що Росія активно поширює надзвичайно багато пропаганди, аби дестабілізувати ситуацію на всіх рівнях. Російська пропаганда фактично створює паралельну реальність. Тож варто дослухатися та аналізувати інформацію саме від офіційних джерел України.

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