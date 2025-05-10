"Це війна в норах": як "Вовкодави" рік тому зупинили росіян у Вовчанську та яка ситуація зараз

Рік тому, 10 травня 2024 року, росіяни розпочали наступ на Вовчанськ, що на Харківщині. Тоді 34 Окремий мотопіхотний батальйон "Вовкодави" 57-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка прийняв бій та став на захист України.

Командир батальйону "Фартовий" розповів про ситуацію у Вовчанську та умови, в яких його доводиться обороняти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 34 ОМПБ "Вовкодави".

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Як вдається стримувати росіян у Вовчанську

Командир батальйону розповідає, що після Куп’янського напрямку його перекинули на напрямок Вовчанська, тому що була загроза наступу противника. 10 травня військові прийняли бій.

Він зазначає, що батальйон спочатку стояв у населеному пункті Тихе, що є східною околицею Вовчанська. Тоді українським бійцям вдалося зупинити росіян та навіть проводити наступальні дії. Вони відновлювали втрачене положення у Тихому і в його північних околицях.

Згодом батальйон перекинули безпосередньо у Вовчанськ. За словами "Фартового", за цей час українські військові не втратили там жодної позиції.



Командир 34 ОМПБ "Вовкодави" "Фартовий" / Фото батальйону

Він згадує, що потім була масштабна операція зі звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську. Там працювали наші підрозділи 57-ї бригади, підрозділи ГУР та ТРО. Тоді росіяни безрезультатно намагалися прорватись і відбити завод.

Після його звільнення українські захисники провели зачистку і він перейшов у смугу їхньої відповідальності.

Яка ситуація в місті зараз

За словами "Фартового", зараз Вовчанськ у руїнах, будинки знесені під фундамент.

Спочатку ще стояли якісь багатоповерхівки. Потім їх почали стирати – з дев’ятого до п’ятого поверху, з п’ятого по третій, з третього під фундамент. Залишилась цегла, уламки бетону. Під ним – нори. Це війна в норах. Ми в норах, окупанти в норах. Бачимо рух противника, піхота виходить і розстрілює їх. От і вся тактика. Все просто і складно водночас,

– розповідає військовий.

Ситуація у Вовчанську станом на квітень 2025 року / Фото 34 ОМПБ "Вовкодави"

Він зауважує, що викурити росіян з нори важко, тому вибухівку закидають безпосередньо туди. Таке рішення є ефективним та дозволяє ліквідувати кілька окупантів водночас. Російські військові перейняли цю ідею та намагаються діяти так само, але українським бійцям вдається знищувати їх.

"Фартовий" каже, що у Вовчанську все зав’язано на піхоті, інші підрозділи працюють на неї. За його словами, піхотинець повинен зайти, зайняти позицію, а коли до нього наближається противник – знищити його.

Де немає піхотинця – там немає фронту. Ти можеш бути супер класним дронщиком, але якщо перед тобою немає піхотинців, які будуть тримати противника, то який з того толк, що ти класно літаєш чи стріляєш з "Джавеліна". Акцент на піхоті, найбільше уваги піхоті, тому що піхота переносить найбільший тягар війни,

– пояснює командир 34 ОМПБ "Вовкодави".

Він додає, що умови для піхоти сильно погіршились через розвиток FPV-дронів та безпілотників на оптоволокні. Це пов'язано з тим, що вони залітають достатньо далеко та ламають логістику.

Однак, "Фартовий" зауважує, що українці також застосовують дрони для знищення росіян та доставки забезпечення на позиції. Він підкреслює, що від безпілотників є багато користі, але й стільки ж проблем.