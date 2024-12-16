Жодної вцілілої будівлі: яким став Вовчанськ після майже щоденних атак Росії

Росія продовжує нищити українські міста. Серед повністю зруйнованих населених пунктів Вовчанськ на Харківщині.

Аналітики DeepState показали, який вигляд наразі має місто, передає 24 Канал. Воно майже щоденно потерпає від постійних російських обстрілів.

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Вовчанськ перетворився на руїну

З травня 2024 року Росія обстрілювала Вовчанськ артилерією та КАБами. Зрештою ворог перетворив місто на суцільну руїну.

Засноване у 17 столітті козаками місто на березі річки Вовча (колись Вовчі Води). Вовчанськ та 4 навколишні села постраждали у Голодомор, під час якого 1789 людей стали його жертвами. Місто пережило Другу світову війну,

– написали аналітики.

Від росіян Сили оборони звільнили місто у вересні 2022 року, але в травні 2024 ворожа армія під час наступу на Харківщину повернулася туди.

Після цього за Вовчанськ почалися запекли бої.

Який вигляд має Вовчанськ / Фото DeepState

Станом на грудень 2024 року росіяни досі намагаються просунутися на Харківщині, зокрема, на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, як це було 3 та 4 грудня, але безуспішно. Також наприкінці листопада ворог втратив там польовий склад боєприпасів.