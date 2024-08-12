Ворог завів штурмові групи у Вовчанськ: у ЗСУ розкрили деталі боїв

Російські окупанти завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області. Окупанти також намагаються покращити систему зв'язку.

Станом на ранок 12 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії. Зокрема, відбулося 5 бойових зіткнень у районі Вовчанська.

Дивіться також У Вовчанську окупанти використовують найманців із Єгипту, – військові

Що відбувається у Вовчанську

У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4 добровольчої розвідувально-штурмової бригади, намагається провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв'язку,

– заявили військові.

За їхніми даними, ворог також у районі Північного Заходу населеного пункту Тихе:

зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки,

здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

Протягом минулої доби в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" відбулося 5 бойових зіткнень, під час яких ворог:

завдав 32 удари дронами-камікадзе,

здійснив 365 обстрілів наших позицій.

Дивіться також Затягнувся вже на 3 місяці: Буданов відповів, коли наступ росіян піде на спад

Станом на ранок 12 серпня від початку доби тривало три бойові зіткнення. Зокрема, два були в районі Вовчанська та одне – на Північному Заході Тихого.

До речі, командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів, що Росія продовжує тиснути на півночі Харківської області. Адже у ворога є чітке завдання захопити Вовчанськ та створити плацдарм для подальшого просування російських окупаційних військ у тил угруповання Сил оборони, які тримають Куп'янський напрямок.